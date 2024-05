Co z kartami H2Ochla? Czy pieniądze poszły w błoto? Wyjaśniamy, co się zmieni |CENNIK, ZASADY, GODZINY

Dziś wiemy, że zgodnie z obietnicami obiekt zostanie otwarty w sobotę 1 czerwca o godz. 10:00. Obecnie na terenie kąpieliska trwają ostatnie prace i ostatnie testy.

W pierwszych tygodniach zainteresowanie na pewno będzie duże i choć według wstępnych zapowiedzi obiekt ma pomieścić ok. 3,5 tys. osób, to jest to jedynie liczba szacunkowa, która może się z czasem zmienić. - Bądźmy wyrozumiali. Możliwe, że pojawią się kolejki do kas, czy do zjeżdżalni. Będziemy pracowali nad tym, aby obsługa była jak najlepsza, ale to pokażą dopiero pierwsze tygodnie. Będziemy reagować na problemy na bieżąco — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor MOSiR-u.