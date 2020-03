Co z koronawirusem? Maseczki nie pomogą, a mogą zaszkodzić?

Czytelnik z Sulechowa postanowił zweryfikować informacje u najlepszego źródła. Zadzwonił do Ministerstwa Zdrowia i zapytał o to, czy przysługują mu darmowe maseczki i czy one mogą go w jakiś sposób ochronić przed koronawirusem. Również chciał się dowiedzieć, jak może uchronić się przed koronawirusem

Poniżej przedstawiamy zapis rozmowy:

Czytelnik: - Dzień dobry. Chciałbym dowiedzieć się, jak mogę uchronić się przed koronawirusem?

Ministerstwo Zdrowia: - Proszę zapoznać się z informacjami, które są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Pani poinformowała Czytelnika, że może przeczytać mu te informacje, jeżeli nie ma Internetu.

Czytelnik: - Czy ja, jako zdrowy człowiek, mogę ubiegać się o maseczkę?

MZ: - Maseczka pana nie uchroni. Zagrożeniem są oczy, a maseczka jest tylko na usta i w niczym panu nie pomoże. Powinny ją nosić osoby chore, aby nie zarażać osób zdrowych. Takie są zalecenia WHO.

Czytelnik: - W telewizji mówią co innego. To jak to jest z tymi maseczkami?

MZ: - Jeżeli nie ma objawów ze strony układu oddechowego, m.in. kaszlu bądź kichania, to nie argumentuje się noszenia maseczek. Ministerstwo Zdrowia nie rekomenduje używania maseczek, ponieważ może to zaszkodzić.

Czytelnik: - Zaszkodzić? Czyli osoba zdrowa nie może otrzymać maseczki za darmo?

MZ: - Maseczki kupuje się w aptekach, ale na razie ich brakuje. Mogę podać panu numer telefonu na infolinię Ministerstwa Zdrowia i tam dowie się pan, gdzie można zakupić maseczkę...