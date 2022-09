Co z oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze Zielona Góra - Krosno Odrzańskie w Leśniowie Wielkim?

Coraz szybciej robi się ciemno na dworze, więc sprawa oświetlenia, zwłaszcza przejścia przez jezdnię na ruchliwej trasie Zielona Góra – Krosno Odrzańskie, jest dla mieszkańców ważna. Ale lampy wciąż się nie świecą. Dlaczego?

Jeden z naszych Czytelników napisał do nas emaila w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych w Leśniowie Wielkim: - Zrobiono nam oświetlenie w kwietniu br., lecz do tej pory go nie włączono. Mieszkańcom wydawało się, że światła zostaną włączone z dniem rozpoczęcia roku szkolnego, jednak do tej pory tego nie zrobiono.

Oświetlenie przejścia - czekamy na poprawę bezpieczeństwa

Z tego co się nieoficjalnie dowiedziałem, problem robi Enea z podłączeniem. Jest to bardzo newralgiczny punkt, ponieważ jest to droga prowadząca z Zielonej Góry w stronę Krosna Odrzańskiego - pisze nasz Czytelnik.

Codziennie przechodzą tamtędy dzieci do i z szkoły, osoby starsze do sklepu Dino.

Owszem kierowcy w miarę zwalniają, przepuszczają, ale jak zawsze znajdzie się jakiś nieogarnięty kierowca, który za nic ma przepisy i jedzie z dużą prędkością

Dzwoniliśmy do Enei, mówiono 2 tygodnie i będzie oświetlenie, jednak nie chce wprowadzać w błąd, ale to już było zdecydowanie dalej niż te 2 tygodnie, a my wciąż czekamy na poprawę bezpieczeństwa.

Odbiór prac budowlanych został dokonany

- Przypuszczamy, że sprawa dotyczy zasilania obiektu w Leśniowie Wielkim, który we wniosku o określenie warunków technicznych został wskazany jako „wzbudzana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych droga krajowa nr 32” – odpowiada na nasze pytania o oświetlenie Mieczysław Atłachowicz, regionalny rzecznik prasowy ENEA Operator Sp. z o.o. - Dla tej sprawy 19 września br. dokonany został odbiór prac budowlanych, a 21 września br. do Klienta korespondencją elektroniczną zostało wysłane pismo ze stosowną informacją.

Jednocześnie podkreślamy fakt, że termin realizacji umowy o przyłączenie do sieci był do 7.01.2023.

W tej chwili Enea oczekuje na zgłoszenie gotowości instalacji klienta i zawarcie umowy lub umów umożliwiających dostarczanie energii do tego obiektu.

