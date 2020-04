Co z wodą w gminie Świdnica? Czy gdzieś jej jakość się poprawiła? Do jakich zaleceń muszą stosować się mieszkańcy Buchałowa?

uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (…) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Co z jakością wody w Buchałowie?

W Buchałowie ze względu na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów woda do celów konsumpcyjnych, czyli:

do picia,

przygotowywania posiłków i potraw,

do mycia i płukania warzyw i owoców,

do produkcji żywności,

mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością,

a także do kąpieli dzieci do lat 2. oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością,

powinna być używana wyłącznie po gotowaniu przez minimum dwie minuty.

Woda w tej miejscowości może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Mieszkańcy nie kryją niezadowolenia

Gdy pojawiła się informacja, że jakość wody w tych miejscowościach gminy Świdnica znów się pogorszyła, wśród mieszkańców zawrzało. Niektórzy denerwowali się, że to kolejny taki przypadek, inni ostro mówili, że to, co płynie z kranu, wodą raczej nazwać nie można...