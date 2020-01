Co zielonogórskiej piłce nożnej da połączenie Lechii z TS Masterchem Przylep?

- Cel tego połączenia był sportowy - powiedział Karol Krępa. - Chodziło nam o to by młodzi zawodnicy mogli się ogrywać w drugim zespole walczącym w solidnej, jak na nasze warunki, lidze. Dotąd zawodnicy nie mieszczący się w składzie nie mieli gdzie grać. Kiedy słyszy się o fuzji zaraz pada argument że było ich kilka w historii klubu, Tak, ale tamte były ratunkowe, a ta jest wyłącznie sportowa.

Witold Wiśniewski: - Po prostu przekazaliśmy drużynę seniorów do Lechii. Trzeba powiedzieć, że gra w czwartej lidze przy naszych uwarunkowaniach było apogeum możliwości. To co robiliśmy to była raczej zabawa, która sporo kosztuje. Chcemy, żeby w Zielonej Górze coś w futbolu wreszcie drgnęło. Uważamy, że jest szansa by tak połączony zespół coś mógł osiągnąć. - Nie była to łatwa decyzja, bo Towarzystwo Sportowe Przylep miało zespół seniorów od ponad 70 lat. Długo się nad tym zastanawiałem, ale doszedłem do wniosku że dla dobra zielonogórskiej piłki trzeba to zrobić.