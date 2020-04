Co zrobić, gdy przebywasz na kwarantannie i nie masz jak wyrzucić śmieci? Trzymać je przez dwa tygodnie w swoim domu? Sprawdziliśmy!

Epidemia koronawirusa sprawia, że nasi Czytelnicy mają sporo pytań. Pytacie o to, czy możecie łowić ryby, gdzie trzeba nosić maseczki ochronne. Tym razem Czytelnik zapytał nas, co ma zrobić ze śmieciami, skoro ze względu na kwarantannę on i jego bliscy nie mogą opuszczać domu. Co mówią o tym przepisy?

Zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii koronawirusa osoba, która przebywa na kwarantannie, musi unikać wychodzenia z domu. Kwarantanna domowa polega na zabronionym kontakcie z innymi osobami -tłumaczył nam lekarz Szymon Michniewicz.

Kwarantanna domowa. Kto powinien na niej przebywać? Jak się zachować? Eksperci odpowiadają na pytania i wątpliwości Czytelników Co w takim razie zrobić, gdy przebywamy na kwarantannie, a musimy wyrzucić śmieci? - Cała moja rodzina i ja przebywamy obecnie na kwarantannie domowej - skontaktował się z nami Czytelnik z Zielonej Góry. - Trzymamy się przepisów, nigdzie nie wychodzimy. Ale co zrobić ze śmieciami? Mamy je też dwa tygodnie trzymać w domu?

Czytelnik zauważa, że taka sytuacja jest niewykonalna. Na balkonie trzymać śmieci też nie będzie, by nie być uciążliwym dla innych sąsiadów.

Co na ten temat śmieci w czasie epidemii koronawirusa mówią wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego? Czym się różni kwarantanna od izolacji? W kwarantannie osoba zdrowa, która była narażona na zakażenie, przebywa w odosobnieniu, by zapobiec szerzeniu się choroby zakaźnej.

Izolacją zaś nazywamy odosobnienie danego mieszkańca lub grupy chorych na chorobę zakaźną lub o nią podejrzanych. To odosobnienie stosuje się, by uniemożliwić przeniesienie biologicznego czynnika chorobotwórczego na innych. Uff, tyle teorii. Do jakiego pojemnika wyrzucić maseczki ochronne czy rękawiczki, jeśli jesteśmy zdrowi? Co jeśli jesteśmy zdrowi, ale zdarza nam się, że musimy wyrzucić gdzieś maseczki czy rękawiczki, których używaliśmy na zakupach, w aptece? Te powinny być wrzucane do pojemnika albo worka na odpady zmieszane.

Co z odpadami w miejscu kwarantanny lub izolacji, które wytworzyły osoby narażone na zakażenie koronawirusem, osoby z wynikiem pozytywnym lub te, mające kontakt z zakażonymi?

W tym przypadku musimy zachować szczególne środki ostrożności! Jakich zaleceń powinna się trzymać gmina? Gminy powinny (po uzyskaniu informacji na temat adresów mieszkańców, którzy przebywają w izolacji czy też na kwarantannie) w miarę możliwości zapewnić takim osobom specjalne worki. Takie śmieci powinny być odbierane nie rzadziej niż co 7 dni. (Nie może być więc sytuacji, że mieszkaniec trzyma w swoim domu śmieci dwa tygodnie!). Takie odpady powinny być odpowiednio przetransportowane, a pojemniki wielokrotnego użytku i transport odpowiednio dezynfekowane.

Jesteś zdrowy, ale przebywasz na kwarantannie. Co ze śmieciami? Co ze zdrowymi osobami, które są na kwarantannie? Nadal obowiązuje je segregacja śmieci. Zaś maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być zebrane w workach. Te należy zawiązać i wrzucić do pojemnika albo worka na odpady zmieszane.

Jakie zasady obowiązują mieszkańców, którzy przebywają w izolacji? GIS wyjaśnia, że: „wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru” Odpady umieszczamy też w specjalnym worku, jeśli mamy taką możliwość, to spryskajmy worek preparatem wirusobójczym! Co jeszcze? Nie zapełniaj worka do końca (najlepiej tylko ¾ jego pojemności). Takiego pakunku również nie możesz zgniatać. Mamy odpadamy, ale nie opuszczamy domu. Co zrobić ze śmieciami? No dobrze, mamy worek ze śmieciami, wyjść z domu nie możemy. Co powinniśmy więc zrobić? Osoba, która przebywa w izolacji musi zawiązać worek. Następnie ustalić z pracownikiem, odbierającym takie śmieci, kiedy wystawić worek poza pomieszczenie, w którym przechodzimy izolację.

Co z odbierającym? Tu też proces jest skomplikowany (ale wszystko, dla zachowania maksimum bezpieczeństwa, pamiętajcie!). Osoba, która odbiera od nas śmieci robi to oczywiście w rękawiczkach, nasz wystawiony worek wkłada do drugiego worka, szczelnie go zamyka i oznacza datę i godzinę takiego zamknięcia.

Mam zepsuty sprzęt elektroniczny, pobite świetlówki. Co z nimi zrobię? Co z takimi śmieciami, które na co dzień nie wrzucasz do zwykłych kubłów, jak chociażby zepsuty sprzęt elektroniczny, baterie? Na razie trzymaj je w domu. Przekażesz je do wyrzucenia, gdy będziesz mógł już opuścić miejsce izolacji. Zadbaj o to, by do gromadzonych przez Ciebie śmieci nie miały dostępu osoby postronne, zwierzęta. I przede wszystkim pamiętaj! Higiena, zachowanie środków bezpieczeństwa i zdrowy rozsądek oraz troska o zdrowie innych to podstawa! Wszystkim przebywającym na kwarantannie i w izolacji życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i sił. Pisząc tekst, korzystałam z: "Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)".

