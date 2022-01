Co zrobić z choinką po świętach? Możemy oddać ją do utylizacji lub ofiarować drugie życie Magdalena Marszałek

Choinka to jeden z nieodłącznych i najpiękniejszych symboli świąt. O ile ta wykonana ze sztucznych tworzyw może cieszyć oczy jeszcze długo po zakończeniu bożonarodzeniowego okresu, to już drzewko żywe jest ozdobą bardzo krótkotrwałą. Co z nim zrobić, kiedy zaczyna gubić igły i tracić swoje walory estetyczne?