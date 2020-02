Content marketing - jak sprawdzić, czy przynosi korzyści?

Chcesz zorganizować dla swojej firmy najlepszą reklamę? Postaw na content marketing. O tej formie promowania marek, produktów i usług mówi się teraz bardzo dużo. To jeden z leków na coraz większą liczbę blokad reklam, które ustawiają na swoich komputerach internauci. To subtelna forma reklamy, którą przyjemne się konsumuje. Jak mierzyć efektywność content marketingu? Czy wiesz za co płacisz?

Content marketing przeżywa teraz swój dobry czas. Mówi się o nim, pisze, debatuje, ale przede wszystkim content marketing uważany jest za skuteczny sposób na promowanie marki wśród nowych i powracających klientów. Content marketing może być pierwszym krokiem na ścieżce zakupowej klienta. Treści przyciągają użytkownika, rozwiązują jego problemy i rozwiewają wątpliwości, pomagają w podjęciu decyzji i... wywołują pragnienie. Content marketing jest nienachalny, praktyczny i użyteczny, ale jak mierzyć jego efektywność? „Nie można zarządzać czymś, czego nie da się zmierzyć" - Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania

KPI w pigułce KPI (Key Performance Indicators), czyli wskaźniki efektywności, powinno się wyznaczać w czasie planowania kampanii reklamowej. KPI wynikają z postawionego celu. Nie każda kampania będzie musi trafiać do szerokiego grona odbiorców i nie każda będzie oparta na pozyskaniu maksymalnego zasięgu. 3 kroki do wyznaczenia dobrego KPI KROK 1 : Wyznacz cele kampanii To drogowskaz, który wskaże właściwy kierunek. Zastanów się, czego potrzebujesz. Czy chcesz pozyskać nowych klientów, czy zatrzymać tych, którzy markę już znają? Wprowadzasz nowy produkt, czy promujesz istniejący, który stracił swoją świeżość? Budujesz świadomość marki czy umacniasz ją na rynku? Promujesz siebie jako eksperta, a może szukasz nowych pracowników? Każdy z tych celów można zrealizować w różny sposób. Jak?

KROK 2 : Dobierz narzędzia Kampania skrojona na miarę to narzędzia dobrane tak, by maksymalnie wypełnić postawione cele reklamowe i uzyskać zamierzony efekt. Narzędziami wykorzystanymi do realizacji kampanii może być artykuł, seria artykułów, specjalna sekcja na stronie, landing page, raport, e-book.

KROK 3: Dobierz optymalne KPI. Dopiero po określeniu celu i narzędzi możemy skupić się na wyznaczeniu KPI, czyli wskaźników, za pomocą których zmierzymy efektywność kampanii.

Content marketing: co możesz mierzyć? Istnieje przekonanie, że content marketing jest trudno mierzalny? To mit, można go mierzyć na kilkanaście różnych sposobów. Po określeniu celu i doborze narządzi, najlepsze KPI wyznaczają się same. Pamiętaj, że w ramach jednej kampanii możesz mierzyć kilka różnych wskaźników. Co można mierzyć w content marketingu? Liczba użytkowników, która trafiła na materiał content marketingowy (UU – unikalny użytkownik lub RU – realny użytkownik);

(UU – unikalny użytkownik lub RU – realny użytkownik); Odsłony, jakie wygenerował użytkownik (PV – page view);

Zasięg w social mediach;

Czas przebywania na stronie;

Liczba powracających użytkowników – return users;

Głębokość scrollowania;

CPA – cost per action – wzięcie udziału w ankiecie, sondzie;

CPL – cost per lead – wypełnienie formularza, zapis na newsletter, pozostawienie adresu meilowego;

konwersja – przejście na stronę, kartę produktu;

