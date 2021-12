Coraz trudniejsza sytuacja w Szpitalu Tymczasowym w Zielonej Górze

Personel na granicy wytrzymałości

- Jesteśmy tu tylko dlatego, że musimy leczyć chorych, którzy potrzebują naszej pomocy - mówił dr Bartosz Kudliński, kierownik Szpitala Tymczasowego w Zielonej Górze - Brakuje personelu medycznego. Jest duże obciążenie pracą.

W ocenie kierownika Kudlińskiego obecny personel nie da rady pracować, gdy nadejdzie kolejna fala pandemii.

W chwili obecnej w szpitalu pracuje 5 lekarzy anestezjologów - podczas trzeciej fali pracowało 14. Anestezjologów w trakcie specjalizacji jest 6, lekarzy specjalistów jest 2, a lekarzy w trakcie innych specjalizacji 16.

Wolontariuszy praktycznie nie ma, pozostały tylko pojedyncze osoby. Wcześniej pomagali jako wolontariusze medyczni studenci z Collegium Medicum w Zielonej Górze. Teraz z racji zajęć nie przychodzą do szpitala. Kierownik Szpitala Tymczasowego w Zielonej Górze mówi ostro, że społeczeństwo jest całkowicie obojętne na to, co się dzieje w placówce.