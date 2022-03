Coraz więcej pojazdów przejeżdża przez centrum Kargowej. Mieszkańcy wciąż czekają na obwodnicę

Jak informuje burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś - przyrost ruchu sięga ponad 20 procent. I dodaje, że gdyby udało się ruch tranzytowy wyprowadzić z miasta, zmalałby on o 70 procent. Niestety, na razie nie ma co liczyć na budowę obwodnicy, które od lat się domagamy. Jesteśmy na liście rezerwowej tych inwestycji, zaplanowanych do 2030 roku.