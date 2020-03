Coraz więcej wątpliwości. Kto może przekraczać granice? Czy są jakieś wyjątki? Odpowiadamy na pytania naszych Czytelników

24 marca w życie weszły nowe obostrzenia, które dotyczą m.in. przekraczania granicy. W związku z tym nasi Czytelnicy mieli kilka pytań. Rozwiewamy ich wątpliwości.

24 marca rząd wprowadził nowe obostrzenia w walce z koronawirusem. Dotyczą one m.in. zgromadzeń, przemieszczania się i przekraczania granic. Nasi Czytelnicy mieli jednak wątpliwości, co do nowych zapisów. Postanowiliśmy więc porozmawiać z rzeczniczką prasową wojewody lubuskiego, Aleksandrą Chmielińską-Ciepły, aby rozwiać ich wątpliwości.

Co z kierowcami ciężarówek?

Kierowcy zawodowi pracujący w transporcie międzynarodowy nie są objęci obowiązkiem 14-dniowej kwarantanny. Do kiedy te obostrzenia będą trwały?

Do 15 kwietnia 2020 r. Wyjątkowe sytuacje: co z lekarzami z Polski, którzy pracują w Niemczech?

W jednej klinice polscy lekarze pełnią funkcję ordynatora i zastępcy ordynatora. Jak nie będą dojeżdżać, to zamknięty zostanie cały oddział. Czy są jakieś wyjątki, co do przekraczania granic?

Na tę chwile wyjątki te obejmują wyłącznie kierowców zawodowych pracujących w transporcie międzynarodowym.

Właściciel firmy chce przyjechać z Niemiec busem do Polski, zabrać towar. Czy może to zrobić?

To zależy jeśli właściciel firmy jest Polakiem i zawodowym kierowcą to może odebrać okna. Natomiast jest właścicielem firmy, ale nie posiada uprawnień zawodowego kierowcy zostanie objęty 14-dniową kwarantanną po przekroczeniu granicy. Przypominamy, że dotychczas, osoby pracujące poza granicami kraju do tej pory nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Począwszy od 27 marca 2020 r. 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

