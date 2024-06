Córka, matka i babcia zginęły na oczach bliskich w Kargowej. Morze łez i kwiatów na pogrzebie Sandry, Moniki i Zofii

Wystarczyła jedna chwila, by zgasły trzy życia...

W sobotę 1 czerwca Sandra (28 lat), Monika (46 lat) i Zofia (72 lata) wraz z rodziną bawiły się na Dniach Kargowej. Nikt nie przypuszczał, że to ostatni raz, gdy cała rodzina jest w komplecie... Wieczorem chcieli wrócić do domu. Córka, matka i babcia ramię w ramię stanęły na jezdni, by dojść do zaparkowanego samochodu. Wówczas uderzył w nich kierujący fiatem punto. 28-latka i jej babcia zginęły na miejscu. 46-letnią Monikę zabrano do szpitala - niestety, pomimo wysiłku medyków kobieta zmarła. W przeciągu kilku godzin zgasło życie trzech kochających się kobiet, które pozostawiły zrozpaczoną rodzinę, w tym malutkie dzieci...