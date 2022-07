„Cosuchovia Dance 2022” w Kożuchowie. Przyjechały tłumy fanów. Ludzie bawili się przez całe popołudnie i wieczór

Cosuchovia Dance w Kożuchowie. Nie tylko Czadoman

Na piątą edycję Cosuchovia Dance do Kożuchowa zaproszono oczywiście Czadomana, a także Long & Junior i MIG. Wśród gości byli też Energy Girls, Shantel, Loverboy, formacja Malibu oraz Piękni i Młodzi.

Hit formacji Malibu Milenka ma na Youtube ponad 30 milionów wyświetleń. Również w Kożuchowie fani nie mogli się doczekać tego utworu.

Byliście na gali? Szukajcie się na zdjęciach. Impreza trwała bardzo długo, od godz. 15 aż do ok. 21.30.