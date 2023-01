Cud, że nikogo nie przejechał. 18-letni pirat drogowy przejechał przez rondo. Został już ukarany. Zobacz film!

Rozpędzony ulicą PCK samochód osobowy przejechał przez środek ronda im. Józefa Piłsudskiego w Sulechowie wyjeżdżając po drugiej stronie w kierunku ulicy Okrężnej. Strach pomyśleć, jakie stworzył zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych i innych użytkowników ruchu drogowego. Kierowcą okazał się 18-letni mieszkaniec Sulechowa. Za swój wyczyn dostał 1.200 zł mandatu i 10 punktów karnych.

Czy to była brawura, czy brak wyobraźni, czy zwykła głupota kierowcy to już ustala policja. Wydarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. A działo się to w piątek 6 stycznia, około godziny 20.00.

Na szczęście tego dnia było pusto, a zwykle o tej porze ruch jest tu duży

Oglądając zdarzenie, aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby na którymś z przejść dla pieszych znaleźli się ludzie. Najprawdopodobniej nie mieliby żadnych szans na ucieczkę. To, że nie doszło w tym dniu do tragedii najprawdopodobniej spowodowane było tym, że 6 grudnia był dniem świątecznym, wolnym od pracy i mniej osób opuszczało swoje domy. Na co dzień to miejsce jest pełne ludzi oraz natężenie ruchu zdecydowanie większe.

Nagranie zostało przekazane sulechowskim policjantom

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, które rozmieszczone są w różnych częściach miasta, aby czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Nagranie zostało przekazane sulechowskim policjantom.

Co już wiemy? Policja informuje: - 1.200 złotych mandatu i 10 punktów otrzymał kierujący audi, który jadąc z nadmierną prędkością nie opanował pojazdu i przejechał na wprost przez rondo Piłsudskiego w Sulechowie. To młody i niedoświadczony kierująca, który swoim zachowaniem spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za swój „wyczyn” otrzymał mandat i punkty karne.

Niedoświadczony kierowca ma 18 lat