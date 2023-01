Cud, że nikogo nie przejechał. Pirat drogowy przejechał przez rondo, niszcząc świąteczne ozdoby. Zobacz film!

Czy to była brawura, czy brak wyobraźni, czy zwykła głupota kierowcy to już ustala policja. Wydarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. A działo się to w piątek 6 stycznia, około godziny 20.00.

Na szczęście tego dnia było pusto, a zwykle o tej porze ruch jest tu duży

Oglądając zdarzenie, aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby na którymś z przejść dla pieszych znaleźli się ludzie. Najprawdopodobniej nie mieliby żadnych szans na ucieczkę. To, że nie doszło w tym dniu do tragedii najprawdopodobniej spowodowane było tym, że 6 grudnia był dniem świątecznym, wolnym od pracy i mniej osób opuszczało swoje domy. Na co dzień to miejsce jest pełne ludzi oraz natężenie ruchu zdecydowanie większe.