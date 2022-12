Cuda! Szopki bożonarodzeniowe z całego świata w parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze

Skąd pomysł na organizowanie takich wystaw, które co roku przyciągają Lubuszan? Sławomir Ronowicz, prezes Stowarzyszenia Pro Cultura et Musica im. Edyty Stein, działającego przy parafii pw. Ducha Świętego, przypomina sobie, że zaczęło się w… Helsinkach. Kiedy był tam razem z rodziną, zwrócił uwagę na ludzi wchodzących do katedry. Wielu ich było. Okazało się, że powodem dużego zainteresowania mieszkańców była organizowana tam wystawa… szopek krakowskich. Wówczas pojawiła się myśl, by podobną możliwość sprawić zielonogórzanom i ich gościom.