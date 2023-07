Cudowną willą na Mazowszu zachwyca się cała Europa. Budynek nad Wisłą z "Oscarem" nieruchomości. Kto tam mieszka?

Dom skrywający się w nadwiślańskiej skarpie

- To miejsce wręcz oszałamiało, więc postanowiliśmy wyeksponować przyrodę, by pozwolić napawać się nią przyszłym mieszkańcom - mówi architekt Paweł Naduk. Największym wyzwaniem projektowym było przybliżenie się do Wisły, a problemem duża wysokość w stosunku do rzeki.

Nowoczesny, przestronny dom jednorodzinny położony jest na brzegu Wisły na Mazowszu. Z działki, na której stanął, roztacza się malowniczy widok na rzekę, nadbrzeżne łęgi i ciągnącą się po horyzont równinę. To właśnie te unikalne cechy otoczenia zainspirowały właścicieli do wyboru miejsca pod jego budowę. Autorem projektu jest Paweł Naduk z pracowni 77 Studio architektury w Warszawie.

Wbity w skarpę

Basen z widokiem na Wisłę

Przeszklenia na przestrzał

Widok z lotu ptaka

To jednak nie jedyne przejawy twórczej gry z otoczeniem. Mają one również swoje odzwierciedlenie w nietypowej orientacji budynku na działce, którą zdradza dopiero zdjęcie z lotu ptaka. Bryła budynku nie jest bowiem wpisana równolegle w obręb działki, lecz lekko przekręcona do jej boków. To celowy zabieg. Dom przesunięto, aby widoku na rzekę nie przesłaniała znajdująca się w centralnym kadrze bujna kępa brzóz. Po podświetleniu jest również wieczorną atrakcją ogrodu, tworząc subtelne tło do pejzażu z Wisłą.