Cudowne zwierzaki naszych Czytelników. Wielka galeria pupili [ZDJĘCIA, CZ.1]

Ostatnio publikowaliśmy niezwykłe zdjęcia psów wykonane przez profesjonalnych fotografików. Gdy wrzuciliśmy je na Facebooka i poprosiliśmy Was o fotografie swoich pupili, przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Wysłaliście ich kilkaset. Były psy, koty, króliki, świnki morskie... Obiecaliśmy więc, że przygotujemy specjalną galerię. Dziś część pierwsza. Zobaczcie te cudne zwierzaki. Przejdź do galerii>>> Zobacz też: Koty czy psy? Kogo wolą zielonogórzanie?

