Czas na Kulturę: ostatni taki koncertowy weekend na pl. Teatralnym w Zielonej Górze. Zaśpiewa m.in. Agata Gołemberska

Zielonogórski Ośrodek Kultury i prezydent miasta zapraszają w weekend 26-28 czerwca na koncerty z cyklu Czas na Kulturę. Wstęp wolny!

To już ostatnia taka weekendowa muzyczna odsłona z cyklu Czas na Kulturę na pl. Teatralnym w Zielonej Górze.

Czas na Kulturę: w piątek, 26 czerwca 2020 o 16.30 - Piosenki z Plecaka - (przed)Wakacyjny Koncert Piosenki z Plecaka - (przed)Wakacyjny Koncert w wykonaniu młodych wokalistów Studium Muzycznego Tonika i Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Dzieci i młodzież pod opieką artystyczną Nataszy Smirnowej, wykonają polskie, optymistyczne piosenki, znane i lubiane przez wszystkich. Będzie to wspaniały przedsmak wakacji, pozytywnie nastrajający słuchaczy zgromadzonych na pl. Teatralnym. Młodzi wokaliści bez wątpienia zaskoczą publiczność swoimi profesjonalnymi wykonaniami.

Koncert dedykowany jest dla osób w każdym wieku!

Czas na Kulturę: w piątek, 26 czerwca 2020 o 18.00 - Magdalena Pytkowska i Grzegorz Zawiliński i ich TRANS-formacja Magdalena Pytkowska i Grzegorz Zawiliński i ich TRANS-formacja to muzyczno-duchowa podróż transowa, sesja głębokiego relaksu, doświadczenie aktywujące proces zmian, oczyszczenie i koncert w jednym! „Zapraszamy do przestrzeni, w której poprzez muzykę, dźwięki, wibracje i uważność na chwilę obecną, możesz się rozluźnić, zrelaksować, odnaleźć wewnętrzną równowagę i głęboki spokój, jak również doświadczyć głębi i zmiany”.

Magdalena - masażystka dźwiękiem, terapeutka tańcem i ruchem: - Towarzyszyć mi będą gongi tybetańskie i misy dźwiękowe o działaniu terapeutycznym (instrumenty z kilkuwiekową tradycją) oraz inni muzyczni przyjaciele, tj. bęben oceaniczny, sansula, kalimba, tank drum, ksylofon, grzechotki, dzwonki rurowe, dzwoneczki Zaphir, tingsza.

Grzegorz - muzyk zakochany w rytmie; zagra na tym, co pulsuje i wybrzmiewa rytmem - tabla, bębny obręczowe, tunk drum, water drum, rav vast drum, tampura.

Ubierz się wygodnie, wibracjom najlepiej poddać się na leżąco.

Czas na Kulturę: w sobotę, 27 czerwca 2020 r. o 17.00 – Kaja Frankiewicz Kaja Frankiewicz, pochodzi ze Sławy. W licealnych latach była bardzo związana z Zieloną Górą. To tutaj kończyła szkołę i działała artystycznie przy Zielonogórskim Ośrodku Kultury, który, jak sama mówi, dał jej ogrom możliwości i poszerzył horyzonty. Mimo że fizycznie bywa już tu rzadko, pozostawiła tu kawał swojego serca.

Kaja Frankiewicz jest tegoroczną absolwentką Policealnego Studium Piosenkarskiego w Poznaniu. W recitalu będzie można usłyszeć standardy jazzowe, utwory z nurtu piosenki poetyckiej oraz utwory soulowe z repertuaru takich wokalistów jak np. Etta James. Usłyszymy to, co najbardziej jej w duszy gra, a na pianie towarzyszyć będzie jej Dawid Troczewski - pianista, kompozytor, aranżer; absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Współpracował on m.in. z kabaretem Zenona Laskowika, Krystyną Prońko, Krzysztofem „Pumą” Piaseckim czy Iwoną Loranc.

Czas na Kulturę: w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. o 17.00 – Agata Gołemberska Agata Gołemberska to wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów pochodząca z Zielonej Góry. Jej twórczość artystyczna nacechowana jest melancholijnymi i tanecznymi nawiązaniami do lat 80. i 90., co wyraźnie usłyszeć można było we współpracy z projektem TROPIKI oraz w ostatnim wydanym singlu „Give it”. Artystka pracuje obecnie nad solowym albumem, a w niedalekiej przyszłości można spodziewać się kolejnych piosenek w języku polskim. Niektóre z nich usłyszeć będzie można przedpremierowo podczas koncertu na pl. Teatralnym. Akompaniował będzie jej Grzesiu Witczak.

Agata Gołemberska w projekcie „Tribute to Amy Winehouse” w Piwnicy Artystycznej Kawon w Zielonej Górze