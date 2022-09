Czas na piłkarskie, lubuskie derby. Lechia faworytem, ale Stilon liczy na przełamanie. Po obu stronach liderzy „Piłkarskich Orłów”

Lechia faworytem

Lechia przystąpi do derbowego pojedynku w roli faworyta. Weszła w bieżący sezon najlepiej ze wszystkich lubuskich III-ligowców. Trzy zwycięstwa w trzech pierwszych kolejkach wywindowały zielonogórzan w górne rejony tabeli, a sensacyjna wygrana z Podbeskidziem Bielsko-Biała w Pucharze Polski jeszcze bardziej podniosła ich morale. Wypracowanego na starcie sezonu wyniku nie zepsuły wyraźne porażki z Górnikiem II Zabrze i Ślęzą Wrocław i po siedmiu kolejkach Lechia zajmuje szóstą lokatę z zaledwie punktem straty do wicelidera.

Zielonogórzanie mocni głównie u siebie

Zdecydowaną większość punktów podopieczni trenera Andrzeja Sawickiego zdobyli jednak na własnym terenie, gdzie nie zaznali jeszcze goryczy porażki. Z kolei tylko z jednej delegacji zielonogórscy piłkarze wrócili z tarczą. Było to wygrane 1:0 spotkanie drugiej kolejki przeciwko Gwarkowi Tarnowskie Góry. Później nastąpiły wspomniane już wyjazdy do Zabrza i Wrocławia, gdzie do beczki miodu… zostały dodane łyżki dziegciu.