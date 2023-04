Czas na Trasę Aglomeracyjną. Miasto ogłosiło przetarg. Nie wszystkim jednak przebieg nowej drogi się podoba

Drugi etap budowy Trasy Aglomeracyjne to odcinek od ronda Haliny Lubicz na Zaciszu do ronda, które ma być wybudowane przy nowo powstającym osiedlu Leśny Dwór. Pierwszy etap to odcinek od ronda Anny Borchers do ulicy Zjednoczenia, gdzie powstało rondo Mariana Szpakowskiego

Miasto ogłosiło przetarg na drugi etap Trasy Aglomeracyjne. Do 20 kwietnia można zgłaszać oferty. Inwestycja ma ułatwić komunikację, ale nie wszystkie jej elementy się wszystkim podobają…

Miasto ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie drugiego etapu Trasy Aglomeracyjnej. Ta nowa droga, o której mówiło się od 30 lat, miała połączyć centrum miasta z Trasą Północną. W ramach pierwszego etapu wykonano odcinek od ronda Anny Borchers do nowo wybudowanego ronda na ulicy Zjednoczenia. Drugi etap nie rozpocznie się od tego miejsca ani na ulicy Działkowej, by oba odcinki się połączyły. Wybudowany ma zostać odcinek od ronda Haliny Lubicz na Zaciszu do ronda, które dopiero powstanie przy osiedlu Leśny Dwór. Jak pobiegnie nowa droga?

Którędy pobiegnie Trasa Aglomeracyjna?

- Czy pójdzie ulicą Zacisze w dół przez wąski mostek na Złotym Potoku? – pyta zaciekawiona Maria Wolska.

Trasa ma pobiec nowym szlakiem, z prawej strony (jadąc od Zacisza) mostku, dalej do torów kolejowych (na Żary). Tu powstanie nowy wiadukt (20 metrów), i dalej prosto do kolejnych torów kolejowych (na Poznań) i pobiegnie wzdłuż nich, by w pobliżu zakładu kostki brukowej wyjść na ulicę Foluszową. Tu pójdzie zakrętem, omijając ogródki działkowe i zakończy się na nowo wybudowanym rondzie. Ale Trasa Aglomeracyjna miała połączyć się z Trasą Północną? I tak będzie, ale odcinek od nowego ronda przy os. Leśny Dwór do nowego ronda na Trasie Północnej powstanie już w ramach innego zadania, a mianowicie budowy obwodnicy zachodniej. Ta przez nowy most w Pomorsku pobiegnie aż do Sulechowa…

Trasa Aglomeracyjna - będzie to droga jednojezdniowa

Długość drugiego odcinka Trasy Aglomeracyjnej to około 2.473 metry – z czego 2.253 metry znajdują się w zamówieniu podstawowym, a 220 metrów w dodatkowym. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami po 3,5 metra szerokości każdy. Prędkość projektowa drogi wyniesie 60 km/h. W obrębie skrzyżowań, wyjazdów z jezdni dodatkowych, a także części zjazdów droga będzie poszerzona o dodatkowy pas do skrętu lub pas włączenia. Powstaną też ścieżki pieszo-rowerowe.

Koszt inwestycji to około 80 milionów złotych (Zielona Góra otrzymała 65 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu). Nowy odcinek Trasy Aglomeracyjnej zgodnie z planem ma być gotowy do użytku za trzy lata.

Jakie rzeczy niepokoją radnego?

Co o nowej inwestycji sądzi radny Marcin Pabierowski, który jest budowlańcem z wykształcenia i os. Zacisze czy Leśne są w jego okręgu?

- Dwie rzeczy mnie niepokoją - to końcowy przebieg Trasy Aglomeracyjnej i jej bliskość do okien mieszkańców przy Porzeczkowej oraz to że miasto wprowadza ruch z obwodnicy zachodniej na wąskie rondo H. Lubicz na wąskie uliczki Zacisze oraz Działkową – mówi radny. – Najgorsze, że przebudowa tych ulic czy ronda nie znajduje się w pierwszym etapie, traktowane są jako opcja odłożone na bliżej nieokreślony czas. W mojej ocenie taki przebieg trasy aglomeracyjnej utrudni życie mieszkańcom Zacisza, przeciąży istniejące drogi ul Zacisze i Działkową. Boję się, że osiedle Zacisze straci to co było jego atutem – „zaciszność”. W mojej ocenie trasa powinna przebiegać terenami Złotej Łączy w kierunki ulicy Zjednoczenia z dala od zabudowań, bloków.

