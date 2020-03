Czechy. Zakaz wychodzenia z domu bez maseczki lub chusty osłaniającej usta i nos. Chodzi o ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa

Czesi wprowadzają nowe rozporządzenie – nakaz zasłaniania ust i nosa

Nowe rozporządzenie czeskiego rządu zaczęło obowiązywać o północy ze środy na czwartek.

Czesi muszą dostosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa po wyjściu z domu. Premier Andrej Babisz podkreślił, że ochrona może być „jakakolwiek”, niekoniecznie musi być to specjalistyczna maseczka ochronna. Ważne, żeby stosować osłonę ograniczającą rozprzestrznianie się koronawirusa drogą kropelkową. Mogą być to więc chusty, szaliki lub maseczki domowej roboty.

Nowe ograniczenia w czeskich sklepach w związku z epidemią

Czeski rząd zdecydował się także na narzucenie ograniczeń w czeskich sklepach:

Osoby powyżej 65 r. ż. mogą robić zakupy w godzinach 10-12. Wszystkie otwarte sklepy, czyli spożywcze, apteki i drogerie, będą otwarte od 10-12 wyłącznie dla seniorów.

W Czechach zakażonych jest prawie 500 osób. Na razie nie potwierdzono żadnej ofiary śmiertelnej COVID-19.