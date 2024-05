Czekają nas rekordowe rachunki za gaz? PGNiG zapowiedział ogromne podwyżki od 1 lipca, niektórzy już teraz dostają listy grozy

Od 1 lipca duże podwyżki za gaz. Ile zapłacimy?

Ceny gazu zamrożone zostały pod koniec 2022 roku. Trwało to aż do teraz, a konkretnie potrwa jeszcze do 1 lipca 2024. To właśnie tego dnia w życie mają wejść nowe, wyższe ceny za gaz.

PGNiG Obrót Detaliczny poinformował, że stawka za gaz wzrośnie średnio o 45 proc. Obecnie jest to 24,62 gr/kWh, a od 1 lipca będzie to 35,79 gr/kWh brutto ( 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E.