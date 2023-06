Czekają nas zmiany w parafiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Gdzie będą nowi księża?

Dekrety zostały wręczone w auli parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Biskup Tadeusz Lityński, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski, wręczył je kilkudziesięciu kapłanom. W poprzednich latach do tej uroczystości dochodziło pod koniec czerwca. W tym roku odbyła się ona kilka tygodni wcześniej. Biskup tłumaczył to tym, że jest potrzeba, aby księża, którzy uczą religii w szkołach, mogli wcześniej poinformować o ewentualnych zmianach poinformować swoje placówki.

Dowiedzieliśmy się też, gdzie swoją posługę rozpoczną dwaj nowi księża, którzy święcenia kapłańskie przyjęli w sobotę 27 maja. Ks. Rafał Kierczuk będzie wikariuszem w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gorzowie, natomiast ks. Damian Swiniarek trafi do parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.

Zwyczaj upubliczniania zmian w parafiach wprowadził bp Tadeusz Lityński kilka lat temu. Nie chciał on, by wierni byli zaskakiwani zmianami w ostatniej chwili przed odejściem poszczególnych księży do innych parafii.

