Czerwieńsk. Mieszkańcom marzy się całoroczny basen. A gmina? Ma pewien pomysł. Czy jest szansa, że w regionie pojawi się nowa atrakcja?

Gmina Czerwieńsk chce zmodernizować istniejący basen i stworzyć teren do rekreacji. Są plany, by zrobić to w formie partnerstwa publiczno – prywatnego. Tylko… co to tak naprawdę znaczy?

- Oj, basen to by nam się przydał – mówi pani Kasia, mieszkanka Czerwieńska. Na co dzień, by pobawić się z dziećmi w wodzie, dojeżdża z nimi do Zielonej Góry, do Centrum Rekreacyjno-Sportowego. – Nie dość, że już sam dojazd nas kosztuje, to basen jest często oblegany i sporo na nim mieszkańców, szczególnie w weekendy. A zawsze lepiej mieć taki obiekt na miejscu. Basen w Czerwieńsku, co tu dużo kryć, wymaga odnowy. Okazuje się, że gmina ma pomysł na modernizację obiektu przy ul. Zielonogórskiej. Jest już przygotowany program funkcjonalno-użytkowy (PFU). To byłaby świetna atrakcja dla mieszkańców i turystów - Modernizacja polegałaby na uszczelnieniu istniejącej niecki basenu – wyjaśnia nam burmistrz Czerwieńska, Piotr Iwanus. Wyburzenia mogłyby się doczekać obiekty, dziś znajdujące się tuż obok, czyli szatnie, sanitariaty. – Chcielibyśmy, by niecka była odnowiona na tyle, by można było wydłużyć okres jej wykorzystania – wyjaśnia nam jeszcze P. Iwanus. – Przewidujemy zamontowanie przesuwnych konstrukcji ze stali i aluminium, specjalnego zadaszenia.

Taka konstrukcja, umiejscowiona na krawędzi basenu, pozwalałaby, by zadaszenie latem było rozsunięte, a większość basenu otwarta. A w inne dni można byłoby zaś wykorzystywać odnawialne źródła energii, fotowoltaikę, by podgrzewać wodę w niecce. - PFU zakłada też wybudowanie obiektu hotelowo-gastronomicznego razem z budynkiem obsługi technicznej – wyjaśnia burmistrz. Co jeszcze? Jeśli remont poszedłby zgodnie z planem, w tym miejscu pojawi się też kort tenisowy, boisko do piłki plażowej, wodny plac zabaw, teren do grillowania i siłownia plenerowa. Plany są ambitne. Co z kosztami takiego remontu? Te, według wstępnych planów, opiewają na kwotę około 8,5 mln zł. Dla niewielkiej gminy cena może być znacząca. Szukamy partnera prywatnego - Szukamy partnera prywatnego, w oparciu o ustawę partnerstwo publiczno-prywatne – mówi Piotr Iwanus. Jeżeli udałoby się wyłonić takiego partnera, to gmina przekaże mu działkę, podpisze z nim umowę na około 25-30 lat, żeby zainwestowane przez niego pieniądze się mu po prostu zwróciły. Po tym okresie inwestor przekazuje infrastrukturę samorządowi. To nie jest dzierżawa, ale podpisanie umowy notarialnej. A wybudowana inwestycja musi być zbieżna z przygotowanym programem fukcjonalno-użytkowym. Pewne modyfikacje oczywiście są możliwe. Ale na pewno gminie zależy, by pojawiły się odnawialne źródła energii. – Z budżetu gminy sami nie jesteśmy w stanie tego zadania zrealizować – przyznaje szczerze burmistrz.

Obecnie na takie zadanie nie ma też dotacji. - Takim atutem jest jeszcze to, że w sąsiedztwie jest zespół szkół – zauważa burmistrz. - Hotel mógłby być też wykorzystywany jako bursa szkolna. Tym bardziej że dużo uczniów codziennie dojeżdża do naszej szkoły. Zainteresowanie pomysłem jest. Czy inwestorzy zdecydują się na budowę nowego obiektu? Czas pokaże. Oj, przydałby się taki basen - No na pewno, że taki basen by się w gminie przydał – mówią nam jeszcze spotkane na przystanku autobusowym panie: Jadwiga i Irena. - Zawsze to już tutaj jest bliżej, żeby przywieźć na lekcje pływania dzieci z Leśniowa czy Nietkowa. Teraz, to wszyscy dojeżdżają, ale na basen w Zielonej Górze…

