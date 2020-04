Część mieszkańców wieżowca przy ul. Władysława IV została uwięziona w budynku. Powód? Niedziałająca winda

O całej sytuacji przy ul. Władysława IV 12 powiadomiła nas nasza Czytelniczka. – Mieszkańcy bloku zostali więźniami własnych mieszkań. Ta sytuacja związana jest z faktem, że zepsuła się winda. Druga jest w trakcie wymiany, więc jest tak samo nieczynna. Osoby starsze i schorowane, które mieszkają na wyższych piętrach, nie mogą normalnie wyjść na zakupy lub wyrzucić śmieci . Dla wielu z nich wysokie schody to granica nie do pokonania – tłumaczy pani Karina, zielonogórzanka.

- Ja rozumiem, że młodsze czy wysportowane osoby poradzą sobie w tej sytuacji. Ale w tym bloku mieszka 120 rodzin. Wiele z nich to właśnie seniorzy. Z jednej strony teraz powinniśmy zachęcić mieszkańców do niewychodzenia z domu ze względu na epidemię koronawirusa. Ale tak się nie da przecież żyć - przekonuje pani Karina. - Kłopot z brakiem windy zaczął się jeszcze przed świętami. Nie mamy żadnej informacji, kiedy kryzys zostanie rozwiązany, nie wisi żadna kartka od spółdzielni. Proszę o interwencję, bowiem problem jest naprawdę poważny – przekonuje pani Karina.

Co ciekawe, spółdzielnia w zeszłym roku wymieniła jedną z wind w bloku na nową. Niedawno zaś rozpoczęły się podobne prace związane z drugim szybem. – Zaplanowano je na sześć tygodni, bowiem przy takiej modernizacji trzeba wymienić nie tylko kabinę, ale również wszystkie instalacje w szybie. Z powodu epidemii przedsięwzięcie ma niewielkie opóźnienie, zanim te prace się zakończą winda pozostaje zamknięta – tłumaczy Sokołowski. – Niestety, ale w Wielki Piątek nieznany sprawca zdemolował drugą windę. Pogiął drzwi w taki sposób, że teraz cały czas się blokują. Nie mogliśmy tego naprawić od razu, do tego potrzebne są specjalistyczne części, których nie można zdobyć od ręki. Zawiesiliśmy odpowiednią informację na drzwiach, jeśli jej brakuje ktoś musiał już zerwać...

Z pytaniami dotyczącymi całej sprawy zwróciliśmy się do Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która zarządza budynkiem. – Zdajemy sobie sprawę, że dla mieszkańców to kolosalne utrudnienie. Intensywnie pracujemy nad jego rozwiązaniem – zapewnia nas Piotr Sokołowski, kierownik administracji w ZSM.

Spółdzielnia wspólnie z firmą serwisową opracowały jednak plan awaryjny. – Zależało nam na czasie. Dlatego technicy wyjęli brakujące elementy z innych wind, które dopiero miały trafić do montażu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to już jutro winda przy Władysława IV będzie kursowała normalnie – twierdzi przedstawiciel ZSM. I dodaje, że to nie pierwszy taki przypadek wandalizmu w okolicy.

– Niedawno, ktoś zdemolował windę w bloku obok. Być może to ten sam sprawca. W środku znaleziono ślady krwi. Podobno jest to osoba, która kiedyś mieszkała na tym osiedlu. Złożyłem zawiadomienie na policji. Jeśli, ktoś z mieszkańców wie coś więcej na ten temat to zachęcam do skontaktowania się z komendą – apeluje Sokołowski.