„Czterech Jeźdźców Apokalipsy”, którzy zwiastują koniec związku. Jakie sygnały świadczą według psychologów o poważnym kryzysie?

Krytyka pierwszym wrogiem udanego związku. Różnica między skargą a krytyką

Samo bycie krytycznym wobec siebie nawzajem nie musi oznaczać rozpadu związku. Problem pojawia się wtedy, gdy krytyka staje się codziennym nawykiem . Osoba krytykowana zaczyna czuć się atakowana, odrzucana i raniona. To może prowadzić do coraz częstych ataków ze strony partnera i ostatecznie prowadzić do pogardy.

Skarga : „Bałam się, kiedy się spóźniałeś i nie zadzwoniłeś do mnie. Myślałam, że zgodziliśmy się, że zrobimy to dla siebie nawzajem". Krytyka : „Nigdy nie myślisz o tym, jak twoje zachowanie wpływa na innych ludzi. Nie wierzę, że jesteś aż tak zapominalski, jesteś po prostu samolubny. Nigdy nie myślisz o innych! Nigdy o mnie nie myślisz!".

Kiedy się pojawia, robi się poważnie. Czym jest pogarda?

Drugim „jeźdźcem” jest pogarda. To wyjątkowo przykra forma komunikacji. Będąc złośliwym, jednocześnie odnosimy się do drugiej osoby bez szacunku, z sarkazmem, wyśmiewamy ją i przedrzeźniamy. O ile krytyka ma charakter atakujący, to posługując się pogardą, partner przyjmuje pozycję moralnej wyższości. Gottman pokazuje to na przykładzie: