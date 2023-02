Czy będziemy jeść owady bez naszej wiedzy? Jak rozpoznać produkty z dodatkiem jadalnych owadów? Szukaj tych oznaczeń na etykiecie

Owady jako nowa żywność dla ludzi

3 stycznia 2023 r. Komisja Europejska, po uprzedniej zgodzie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), wydała rozporządzenie zezwalające na wprowadzanie na rynek częściowo odtłuszczonego proszku ze świerszcza domowego jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 stycznia 2023 roku, a zgodę na produkcję i sprzedaż proszku ze świerszczy otrzymała na wyłączność wietnamska firma Cricket One, która jest producentem przetworów ze świerszczy. Firma już w 2019 r. złożyła wniosek o pozwolenie na sprzedaż swoich produktów na terenie Unii Europejskiej.

Jednak alternatywne formy żywności w postaci całych owadów lub przetworów z ich wykorzystaniem jako żywności dla ludzi to nie nowość. Od 1 stycznia 2018 roku jadalne owady oraz produkty z nich otrzymywane mogą być sprzedawane w sklepach na terenie krajów należących do UE. Wtedy właśnie weszła w życie nowelizacja unijnego rozporządzenia dotyczącego tzw. nowej żywności (ang. novel food).