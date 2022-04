Czy Bytom Odrzański i Siedlisko połączy prom z Milska? Jest odpowiedź na petycję mieszkańców w tej sprawie

Na drogach powiatu nowosolskiego. Co z tym promem?

W połowie marca mieszkańcy powiatu nowosolskiego podpisywali petycję w sprawie przekazania promu z Milska, gdzie buduje się most na Odrze, na potrzeby Bytomia Odrzańskiego. W piśmie do Zarządu Województwa Lubuskiego wskazano, że w powiecie jest jeden most przez Odrę i jest on w Nowej Soli. Przeprawa promowa w Bytomiu Odrz. byłaby awaryjnym przejazdem przez rzekę. Podkreślono wpływ promu na rozwój gospodarczy regionu i turystykę. Ostatnio powstały koncepcje rozwoju ścieżek rowerowych z Nowej Soli do Siedliska i z Nowej Soli do Bytomia Odrzańskiego.