Czy chleb jest zdrowy? Czy pieczywo tuczy? Mamy opinie dietetyczek

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa ruszyło z akcją „Łączy nas coś dobrego” , a jej ideą jest zachęcenie do regularnego spożywania pieczywa. Współcześnie obowiązująca Piramida Zdrowego Żywienia wskazuje, że pełnoziarniste produkty zbożowe powinny być spożywane minimum w trzech porcjach dziennie. Psychodietetyczka Katarzyna Błażejewska–Stuhr , ambasadorka kampanii, dodaje, że absolutnym minimum jest spożywanie 90 gramów pieczywa razowego dziennie na zmianę z kaszami lub makaronem razowym.

Zalety pełnoziarnistego pieczywa

Jedzenie pieczywa z pełnoziarnistej mąki zapobiega też szybkiemu odczuwaniu głodu, zmęczenia i rozkojarzenia, a spożywanie razowego chleba ogranicza napady wilczego apetytu oraz poprawia nastrój. Katarzyna Błażejewska–Stuhr zachęca do sięgania po tradycyjne kanapki, które mogą być wspaniałym drugim śniadaniem. A te powinny być wykonane z pieczywa o krótkim składzie. Najlepszy zawiera jedynie cztery podstawowe składniki (mąkę, wodę, sól, zakwas lub drożdże). Dodatkowo mogą się w nim znaleźć np.: orzechy lub nasiona. Należy unikać pieczywa z dodatkiem spulchniaczy lub konserwantów.

„To czy, pieczywo ma pozytywny wpływ na nasz organizm, zależy przede wszystkim od tego, co spożywamy oprócz niego. Istotne jest to, czy produkty zbożowe dostarczają nam odpowiedniego zapotrzebowania na kalorie, czy je przewyższają” - uważa dietetyczka.

Czy chleb tuczy?

Pełnoziarniste pieczywo to istotny element dobrze skomponowanej diety. Dzięki spożyciu chleba do organizmu dostarczane są węglowodany złożone. Psychodietetyczka Katarzyna Błażejewska-Stuhr dodaje, że chleb razowy to źródło: