Czy czekają nas białe Święta Wielkanocne? Bartek Jędrzejak przyznaje, że pogoda lubi płatać figle

Czy to normalne, że mamy początek kwietnia, a w niektórych miejscach termometry wskazują nawet 20 stopni w cieniu?

- Bardzo często w naszej strefie klimatycznej zadajemy sobie to pytanie: czy to jest normalne? Czy to nie są aby anomalia pogodowe? Żyjemy w strefie klimatu umiarkowanego i tak naprawdę nad Polską ścierają się dwie masy powietrza. Z Polski relatywnie blisko mamy do Skandynawii, czyli do tych bardzo chłodnych rejonów Europy. Relatywnie blisko mamy również do basenów Morza Śródziemnego: Włochy, Grecja, Hiszpania. Polska to jest taki ring bokserski, nad którym te napływy powietrza się ścierają, dlatego pogoda u nas jest bardzo dynamiczna. Teraz, w kwietniu, zaczęło płynąć do nas bardzo ciepłe powietrze z południa, właśnie znad Hiszpanii, znad Portugalii, a właściwie to nawet znad Afryki. Ono co prawda trochę się ochładza w drodze do Polski, ale to nie jest żadna anomalia, choć to nie znaczy, że za 4, 5 dni nie będziemy mieli spadku temperatury.