Czy Falubaz wciąż będzie Falubazem? Zielonogórski Klub Żużlowy wydał oświadczenie

Dwa dni po wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zielonogórski klub wydał oświadczenie, w którym czytamy:

„W tej chwili prawnicy ZKŻ SSA dokładnie analizują treść orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy stracić tej nazwy, dlatego cieszy nas fakt, że senator Robert Dowhan, jeden z właścicieli spółki, jest gotowy do rozmów z Falubaz S.A. - Jeżeli będzie trzeba, jestem gotowy do pomocy przy negocjacjach z przedsiębiorstwem, bo uważam, że im też nie zależy, aby sportowy Falubaz przestał istnieć - zadeklarował. W miarę możliwości wkrótce pojawią się informacje o dalszych działaniach, dotyczących stosowania nazwy „Falubaz" przez klub żużlowy. W tym momencie to jedyny komunikat ZKŻ SSA w przedmiotowej sprawie”.