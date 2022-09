Czy kibice wejdą na stadion Falubazu? Wojewoda: Czekam na decyzje prezydenta i klubu

Najważniejszy mecz sezonu przy zamkniętych trybunach to realna groźba po tym, jak policja u wojewody lubuskiego złożyła wniosek o to, by 18 września na stadion w Zielonej Górze nie wpuszczać kibiców. Jest to pokłosie nieodpowiedniego zachowania kibiców Falubazu podczas tegorocznych meczów, a szczególnie w trakcie ostatniego spotkania z Polonią Bydgoszcz.