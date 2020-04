Czy lasy będą zamknięte z powodu suszy? Czy czekają nas masowe pożary? Rzecznik Lasów Państwowych tłumaczy

Jak podkreśla Krzysztof Trębski, ewentualne zakazy wejścia do lasu związane z zagrożeniem pożarowym, są wprowadzane po dokładnych analizach: - Sam fakt, że danego dnia nadleśnictwo znajduje się w strefie zagrożenia pożarowego prognozowanego jako duże może, ale nie musi, być przesłanką do wprowadzenia zakazu, bowiem prognozy są aktualizowane dwa razy dziennie, więc sytuacja może się zmieniać dynamicznie. Nadleśniczy, decydując o zakazie, bierze pod uwagę aktualne pomiary wilgotności ściółki, prognozy pogody, natężenie ruchu turystycznego i ogół innych okoliczności.

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich, gwarantuje to ustawa o lasach. W niektórych jednak przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie . Mowa tu o przypadkach, gdy:

Lasy Państwowe: Zmiany klimatyczne odbijają się na polskich lasach. Nie powtórzymy jednak australijskiego scenariusza

Zmiany klimatyczne mają wpływ na niekorzystną sytuację, jaka panuje obecnie w lasach. Krzysztof Trębski uspokaja jednak, że w Polsce nie przewiduje się masowych pożarów lasów – Nie mamy i nie będziemy mieli problemów takiej skali, jak w Australii, Kalifornii czy w 2018 r. w Szwecji lub Grecji.

Zmiany klimatyczne w lasach objawiają się nie tylko pożarami. Wpływają one także na:

wydłużenie okresu wegetacyjnego,

zmiany zachodzące w zakresie naturalnego zasięgu występowania różnych gatunków flory i fauny,

zwiększony przyrost drzew na grubość i wysokość.

Lasy Państwowe podkreślają, że na szczęście do tej pory pożary udawało się wykrywać i gasić szybko. Na te dobre statystyki wpływa przede wszystkim dobre przygotowanie służby. LP jako jedyna służba leśna w UE czarteruje flotę samolotów i śmigłowców patrolowych i gaśniczych. Połowa z ok. 110 tys. km dróg leśnych w LP to jednocześnie drogi i dojazdy pożarowe. Leśnicy ściśle współpracują także ze Strażą Pożarną.

Aktualna sytuacja pogodowa nie nastraja optymistycznie. Leśnicy także wypatrują deszczu. - Każdy deszcz się przyda, choćby po to, żeby przejściowo zmniejszyć zagrożenie pożarowe. By problem suszy zelżał, potrzebne są obfite i długotrwałe opady. Pozostaje nam liczyć na lepsze prognozy pogody, bo obecnie nie są one optymistyczne – jest ryzyko, że opadów nie będzie nawet na początku maja - dodaje Krzysztof Trębski.