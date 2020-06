Czy lubuskie szpitale są stratne z powodu walki z koronawirusem? Ile dostają pieniędzy?

Czy lubuskie szpitale, wskazane do walki z koronawirusem, nie są dziś stratne, bo nie realizują wcześniej świadczonych usług? O tym, i nie tylko, rozmawiamy z dyrektorem lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze - Piotrem Bromberem.

Z powodu pandemii koronawirusa część szpitali nie może realizować świadczeń, które w normalnych warunkach wykonywała i dzięki temu zarabiała. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia w jakiś sposób rekompensuje im straty finansowe, jakie ponoszą. - Za okres marzec- maj z powodu wskazania tych szpitali do walki z covidem – 19 łącznie zapłacimy około 14 milionów złotych. To nie są pieniądze ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. To są dodatkowe pieniądze, które otrzymujemy w ramach dotacji z budżetu państwa. Na co przeznaczone zostają te fundusze?

Płacimy opłatę ryczałtową za gotowość, opłatę za każdy dzień pobytu związanego z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem, opłatę za każdy dzień hospitalizacji związaną z leczeniem COVID – 19. Do tego finansujemy wstępną kwalifikację typu pretriaże, testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, Drive Thru i opłatę ryczałtowa za gotowość do objęcia opieką w izolatorium oraz koszt pobytu w izolatorium.

Co właściwie oznacza opłata za gotowość?

No właśnie, bardzo dobre pytanie, bo tu dostrzegam w przekazie publicznym ciągłe niezrozumienie. Dlatego kolejny raz wyjaśniam. Opłata za gotowość, to zapewnienie szpitalom środków finansowych na podobnym poziomie, jakby prowadziły one dotychczasową działalność. Jest to nic innego jak forma kompensacji utraconych przychodów dla szpitali umieszczonych na wykazie placówek przeznaczonych do walki z koronawirusem.

Przypomnijmy, jakie szpitale w województwie lubuskim zostały wyznaczone do leczenia osób z covidem-19?

To Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, szpital przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, 105 w Żaganiu, szpital w Torzymiu i w Sulechowie (w zakresie położniczo-ginekologicznym). Ciężar zaangażowania do tej pory tych szpitali był różny.

Najwięcej pacjentów przebywało w szpitalach: w Zielonej Górze (244) , w Gorzowie (221), Żaganiu (213), a w Torzymiu - tylko 4, a w Sulechowie – 1.

Obecnie z uwagi na trwający proces tzw. „odmrażania” sukcesywnie zmieniany jest wykaz podmiotów zaangażowanych w COViD-19. Od 1 czerwca z wykazu wyłączony został szpital w Torzymiu, w którym aktualnie wykonywany jest tylko pretriaż. Z kolei od 8 czerwca do normalnego funkcjonowania i zabiegów planowych powróciły dwa oddziały szpitala w Żaganiu. W przypadku 105. Wojskowego Szpitala nadal funkcjonują: pretriaż, punkt pobrań wymazów oraz izolatorium.

Ile otrzymały te szpitale pieniędzy?

Szpital w Torzymiu łącznie z majem otrzyma przy czterech pacjentach – ok. 1,6 mln zł, szpital w Żaganiu – ok. 2,4 mln zł, szpital w Gorzowie – ok. 2,9 mln zł, szpital w Zielonej Górze – ok. 1,9 mln zł, szpital w Sulechowie – ok. 343 tys. zł.

Warto podkreślić, że za marzec, kwiecień każdy z tych szpitali miał zapłacone za gotowość oraz jedną dwunastą ryczałtu za świadczenia, których nie mógł realizować z powodu innego przeznaczenia.

A jak rozumieć, tak „głośno” komentowaną ostatnią korektę ryczałtu?

Rozróżnijmy, realizacja ryczałtu to jedno, a finasowanie szpitali za gotowość, to drugie. W marcu i kwietniu płaciliśmy za gotowość do leczenia COViD oraz pełen ryczałt za świadczenia, których szpitale nie realizowały w związku z gotowością COVID. To tylko dowód na to jak ważne było dla nas w tym trudnym okresie zachowanie stabilności finansowej szpitali. W maju dokonaliśmy korekty tylko w zakresie ryczałtu przy jednoczesnym płaceniu za gotowość. Co ważne, korekta była poprzedzona spotkaniami i rozmowami z dyrektorami i prezesami szpitali. Istotę korekty wytłumaczyłem również pani marszałek w bezpośredniej rozmowie. W tych rozmowach akcentowałem przede wszystkim treści wynikające z analiz sytuacji finansowej szpitali.

Jakie wnioski płyną z tych analiz?

Wynika z nich, że w większości szpitali przychody z NFZ od stycznia, a zwłaszcza w marcu i kwietniu wzrosły w porównaniu z przychodami w roku 2019. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie wpłynęła negatywnie na szpitale, które znalazły się w wykazie placówek przeznaczonych do leczenia pacjentów z covidem-19. Wręcz przeciwnie sytuacja finansowa była lepsza niż rok temu w tych samych miesiącach. To efekt wprowadzanych przez NFZ pakietów instrumentów mających na celu utrzymanie stabilności finansowej, czyli m.in. rat kontraktowych, szybszych i częstszych płatności

