Czy można robić grilla na balkonie w bloku? W dobie kwarantanny i koronawirusa to pytanie zadają sobie setki osób

Grill na balkonie w bloku to nie jest dobry pomysł. Przede wszystkim dlatego, że rozpalanie grilla na balkonie jest sprzeczne z przepisami przeciwpożarowymi. Rozgrzany grill może powodować zagrożenie pożarowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) dotyczącym ochrony przeciwpożarowej niemal wszystkich rodzajów nieruchomości. Zgodnie z ustępem 1 paragrafu 4 rozporządzenia zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Piękna, słoneczna pogoda, temperatura przekraczająca 20 stopni, bezchmurne niebo - taka aura sprzyja wypoczynkowi na łonie natury. Sprzyja też organizowaniu spotkań przy grillu. Niestety, w czasie walki z koronawirusem setki tysięcy Polaków spędzają czas w domach i mieszkaniach w blokach. Ci drudzy często zastanawiają się, czy można zrobić grilla na balkonie w bloku. Co mówią o tym przepisy? Czy jest to możliwe?

Ale to nie wszystko. Bardzo wiele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w swoich regulaminach ma zapisy, że nie wolno rozpalać grilla na balkonie.

Przepisy przeciwpożarowe są nieubłagane

Grill na balkonie może skutkować upomnieniem od wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. To mniej dotkiwy warianr. Musimy również liczyć się z tym, że rozpalając grilla na balkonie w bloku, łamiemy przepisy i narażamy się na mandat karny. Może on wynieść do 500 zł.

Konsekwencje rozpalania grilla na balkonie: