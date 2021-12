Czy można się zaszczepić trzecią dawką na koronawirusa przed wyznaczonym terminem? NFZ wyjaśnia

Zadzwonił do nas pan Tomasz z Bydgoszczy:

- Mam 46 lat. W grudniu dostałem SMS-a z ministerstwa zdrowia, że od 3 stycznia mogę się zaszczepić dawką przypominającą. Bardzo mi jednak zależy, by przyjąć szybciej szczepionkę, bo normalnie chodzę do pracy i mam kontakt z ludźmi. W weekend poszedłem do punktu szczepień w jednym z centrów handlowych z Bydgoszczy. Pani jednak mnie odesłała z kwitkiem i kazała czekać cierpliwie do 3 stycznia. Czy rzeczywiście nie można się zaszczepić dawką przypominającą przed wyznaczonym terminem? Czy lekarz pierwszego kontaktu mógłby mi dać skierowanie na wcześniejsze szczepienie? - dopytuje się nasz Czytelnik.