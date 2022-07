Czy odnaleziono skarb starożytnego metalurga? Sensacyjne odkrycie archeologiczne w Lubuskiem!

Myślał, że znalazł blachę

Zabytki zostały odnalezione przypadkowo na nieużytku, który został rozjeżdżony przez samochody. Znalazca w momencie dokonania odkrycia przypuszczał, że znalazł fragmenty karbowanej miedzianej blachy jednak po natrafieniu na fragmenty brązowego naszyjnika zrozumiał, że ma do czynienia z zabytkiem archeologicznym. Z uwagi na to, że była to sobota, zabezpieczył przedmioty i oznaczył miejsce ich znalezienia.

