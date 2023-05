Czy Orzeł postraszy żużlowców Falubazu Zielona Góra? Lider powalczy o punkty w Łodzi

- Luke trenował w czwartek na naszym obiekcie. Pamiętajmy, że on dopiero wchodzi w sezon. Czymś innym jest jazda solo, a czymś innym występ w meczu z presją przy pełnych trybunach. Musi być pewnym, że noga wytrzyma, musi być czysta głowa, że go nic nie boli. Jesteśmy umówieni i w sobotę podejmiemy decyzję. Musi być dla mnie pewne, że jest gotowy do jazdy, a nie że może być gotowy. Jeśli będzie inaczej, to wolę, aby tydzień odpoczął i przygotował się do meczu rewanżowego – powiedział podczas briefingu prasowego dyrektor sportowy Falubazu, Piotr Protasiewicz.