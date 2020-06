Czy otwierać 26 m. basen czy nie?! MOSiR pyta o to mieszkańców

Pod wieloma względami nie jest to łatwa decyzja. Jak zapewnić bezpieczeństwo tych, którzy zechcą skorzystać z basenu? Jak poradzić sobie ekonomicznie, kadrowo? W dobie koronawirusa trzeba zapewnić wiele rzeczy. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie, ograniczenie liczby osób przebywających na basenie do około 100-150, na torze pływackim w tym samym czasie będą mogły przebywać maksymalnie 4 osoby, wyłączone z użytkowania będą jacuzzi oraz brodzik dla dzieci, balon oraz zjeżdżalnie zewnętrzne.

Wejdź na Facebooka i zagłosuj

By pomóc kierownictwu w podjęciu decyzji, wystarczy na Facebooku wpisać Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i przeczytać informację o obostrzeniach, jakie miałyby obowiązywać na zielonogórskim basenie. Tam też znajdziemy dwie odpowiedzi na pytanie, czy otworzyć basen 26 czerwca czy też nie. Musimy kliknąć albo na tak, albo na nie. We wtorek - wynikało - że zielonogórzanie, którzy do tej pory zagłosowali, podzielili się po połowie. Niemal tyle samo osób uważało, że w nowych warunkach nie należy uruchamiać pływalni, co tych, którzy uważali przeciwnie.