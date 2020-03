Czy potrzebujemy kursu MZK z os. Pomorskiego na cmentarz przy ul. Wrocławskiej?

Pani Łucja (nazwisko do wiadomości red.) już od dłuższego czasu apeluje do kierownictwa MZK oraz władz Zielonej Góry o utworzenie takich połączeń. Jak sam twierdzi, na razie jej starania nie przyniosły żadnych efektów.

– W odpowiedzi słyszałam wiele wymówek: że nie ma pieniędzy, że można się przesiąść do innej linii albo po prostu, że na cmentarz z os. Śląskiego, Pomorskiego czy Mazurskiego jest w miarę blisko – przekonuje kobieta. Jej zdaniem brak odpowiedniej linii jest bardzo uciążliwy szczególnie dla osób starszych.

- To właśnie w imieniu tych mieszkańców walczę o utworzenie połączenia. Starsze osoby mogą bać się iść się same przez las na cmentarz. Często zmagają się z różnymi schorzeniami, więc ewentualne przesiadki to też dla nich spore obciążenie. Niestety, ale nasze autobusy też nie kursują na wzór przysłowiowych szwajcarskich zegarków, więc ciężko jest na nich polegać przy przesiadkach. Uważam, że nasz region miasta, gdzie mieszka przecież tyle osób, powinien mieć chociaż jedną linię, która dowiezie zielonogórzan na ul. Wrocławską. Oprócz cmentarza mieści się tam przecież także stadion żużlowy, komenda miejska policji czy też Zespół Szkół Technicznych. Są to miejsca często odwiedzane przez mieszkańców, również z os. Pomorskiego, Śląskiego czy Mazurskiego – tłumaczy pani Łucja.

STANOWISKO MZK

Jak do sprawy odnosi się zielonogórskie MZK? – Rozkłady jazdy autobusów są budowane na podstawie badań ilości przewożonych pasażerów. Wykonujemy także analizy, które przejazdy są najbardziej potrzebne w Zielonej Górze - tłumaczy Barbara Langer, dyrektor zakładu. - Ilość kursów z poszczególnych osiedli jest m.in. uzależniona od ilości ich mieszkańców. Osiedle Pomorskie czy Śląskie są najintensywniej obsługiwane w całej sieci komunikacyjnej (kursy średnio co 7 minut). Jeśli chodzi o dojazd na cmentarz to pasażerowie mogą skorzystać np. z dogodnej przesiadki na linię nr 0 lub 80, która dowiezie ich szybko na miejsce. Zdajemy sobie sprawę, że większość osób chciałaby podróżować bezpośrednio, ale nie da się tak zorganizować rozkładu jazdy, aby wszędzie można było dojechać bez przesiadek. Oprócz pani Łucji, nikt z mieszkańców nie zgłaszał nam potrzeby organizacji takich kursów – dodaje.