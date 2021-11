Czy powstaną dwa nowe parkingi przy Parku Książęcym w Zatoniu?

85 nowych miejsc parkingowych w Zatoniu

Transgraniczny projekt „Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” ma wartość ok. 2 mln 625 tys. euro. Z całości tej kwoty dla Zielonej Góry przypadnie ok. 1,8 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na minizoo przy Ogrodzie Botanicznym. Ale to nie wszystko!