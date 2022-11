Czy Stelmet Falubaz Zielona Góra tym razem awansuje do PGE Ekstraligi? Nowy zespół został oficjalnie zaprezentowany

– Nie zakładałem, że trafię do Zielonej Góry, ale teraz wiem, że to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Na razie wiem, że są tu świetni ludzie, a do tego mamy mocny zespół – powiedział Duńczyk, który w ub. sezonie reprezentował barwy Wybrzeża Gdańsk. Rewelacja rozgrywek powinien być Luke Becker. – Robi olbrzymie postępy. Dostrzegam coraz bardziej dojrzałą jazdę na motocyklu i jego równie profesjonalne zachowanie poza torem – w taki sposób 24-letniego Amerykanin komplementował jego rodak, czterokrotny mistrz świata Greg Hancock.