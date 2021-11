Czy to była dobra decyzja miasta? Liście zalegają w parkach.

"Park wciąż wygląda pięknie!"

Większości osób, z którymi rozmawialiśmy w Parku Piastowskim, nie przeszkadzały nowe "porządki" wprowadzone przez miasto. - Park wciąż wygląda pięknie - przekonuje nas pani Zofia, którą spotykamy na spacerze z psem. - Moim zdaniem, jeśli alejki są oczyszczone, to nikt nie powinien mieć pretensji, co do pozostawionych liści - podkreśla zielonogórzanka. Podobnego zdania jest pan Marek. - Tak wygląda bardziej naturalnie, sądzę też, że jest też bardziej ekologicznie, bowiem mamy prawdziwą ściółkę - mówi mężczyzna.

Są też jednak głosy sceptycznie nastawione do całej idei niesprzątania liści. - Panie, jak to wygląda, to za komuny tak nie było. Przecież na tych niezagrabionych liściach człowiek może się poślizgnąć, przewrócić się i coś połamać - twierdzi pan Tomasz, emeryt z Zielonej Góry. Dosadne komentarze pojawiły się także w sieci. "Ależ to ZGK stało się ekologiczne w ostatnich latach... To pewnie ta sama "bioróżnorodność", co przy wysokich trawskach latem. Żałosne tłumaczenie oszczędności. Dziadowa Góra" - napisał jeden z internautów.