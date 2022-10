Czy Twoje dziecko wie, co to jest pager? Zobacz, czego nie wiedzą nasze dzieci Katarzyna Wiśniewska-Lewicka

Większość naszych dzieci nie wie, skąd pochodzą wyrażenia „wykręcić numer” czy „odłożyć słuchawkę”. Rzeczy, które dla współczesnych dorosłych były codziennością, dzisiejsze dzieci i nastolatki postrzegają jako przedmioty muzealne. A często nawet nie mają pojęcia, że coś takiego w ogóle istniało. Czy Twoje dziecko wie na przykład, co to jest pager? No właśnie... Zobacz w naszej galerii, jakich przedmiotów nie znają już nasze dzieci.