Czy w bankomatach może zabraknąć gotówki? Wszystkie banki uspokajają klientów: Gotówki wystarczy dla wszystkich

Narodowy Bank Polski zapewnia, że gotówka do banków komercyjnych jest wydawana przez NBP na bieżąco, w całym kraju, bez żadnych opóźnień i ograniczeń.

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną w koronawirusem nasi Czytelnicy obawiają się, że z bankomatów nie będą mogli wybrać gotówki. Dzwonią i piszą do nas z pytaniami, czy coś wiemy na ten temat. Sprawdziliśmy te sygnały i mamy odpowiedź banków.

Niemal codziennie zgłaszają się do naszej redakcji Czytelnicy z pytaniem, czy w bankomatach może zabraknąć pieniędzy. W ostatnim czasie bowiem w woj. lubuskim zdarzały się problemy z wypłatą gotówki. W związku z tym zwróciliśmy się do poszczególnych banków w pytaniami, czy takie sytuacje faktycznie miały miejsce w ostatnich tygodniach, co było ich przyczyną oraz czy mieszkańcy powinni liczyć się z taką możliwością, że w najbliższym czasie mogą nastąpić problemy z wypłatą gotówki z bankomatów. Poniżej publikujemy odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy.

Trwa głosowanie... Czy w ostatnim czasie miałeś problemy z wypłatą gotówki w bankomacie? Tak Nie

Bank Pekao S.A. Bankomaty Banku Pekao, w tym z funkcją wpłat, działają poprawnie. Jeśli występują chwilowe zakłócenia w dostępie do pełnej funkcjonalności, to mają one charakter incydentalny i tymczasowy. Nie widzimy powodów do niepokoju. Klienci są na bieżąco obsługiwani, a oszczędności w Banku są bezpieczne i nie ma żadnego powodu do zwiększania zapasów gotówki w portfelu. Bank jest przygotowany na różne scenariusze i w razie potrzeby podejmie wszelkie działania skutkujące zapewnieniem realizacji zleceń klientów.

PKO Bank Polski Obserwowaliśmy w niektórych lokalizacjach zwiększone wypłaty, ale na bieżąco zawartość maszyn była i jest uzupełniana. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na nadzwyczajną sytuację związaną z zamknięciem szkół i przedszkoli wiele firm (dotyczy to naszych oddziałów, ale i firm konwojujących) ma mniej dostępnych pracowników niż zwykle, co mogło skutkować występowaniem lokalnie czasowych problemów logistycznych. Obecnie wszystkie bankomaty działają i nie ma problemów z wypłatami - informuje Iwona Radomska z PKO Bank Polski. Jednocześnie, zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, bank rekomenduje płatności kartami i telefonami, w tym płatności zbliżeniowe.

Czytaj także Oszuści będą blokowani i znajdą się na publicznej liście

Santander Bank Polska - W Santander Bank Polska dbamy o to, aby do braku gotówki (lub innych zdarzeń o charakterze awarii) nie dochodziło i klienci zawsze mogli skorzystać z naszych usług. Może się zdarzyć, że w bankomacie zabraknie gotówki lub dojdzie do niespodziewanej awarii, w szczególności przy nagłych i wzmożonych wypłatach klientów. Wtedy na bieżąco monitorujemy i usuwamy problem – informuje menedżer ds. komunikacji z mediami Santander Bank Polska, Ewa Krawczyk.

Jak dodaje, bank nigdy nie miał problemu z brakiem gotówki, wyzwaniem natomiast były możliwości logistyczne. - Obecnie obserwujemy, że sytuacja się ustabilizowała, choć jak zwykle przez świętami spodziewamy się wzrostu wypłat w bankomatach – wyjaśnia E. Krawczyk.

Czytaj także Czy Wielki Piątek będzie dniem wolnym od pracy?

BNP Paribas Bank Polska S.A. Jak informuje ekspert ds. relacji z mediami BNP Paribas, Anna Pronińska, od początku ogłoszenia pandemii kasy oddziałów oraz bankomaty są na bieżąco zasilane w gotówkę. Jej stan jest cały czas monitorowany, a urządzenia samoobsługowe są zasilane w gotówkę zgodnie z terminami zleceń. Służby techniczne obsługujące sieć urządzeń pracują w trybie 24/7, a w przypadku zarejestrowania awarii technicznej, dostęp do sprzętu dla inżynierów serwisu nie jest w żaden sposób ograniczony. - Nie spodziewamy się przerw w łańcuchu dostaw gotówki – uspokaja A. Pronińska.

Zobacz też: Droga do pełnej cyfryzacji finansów, odejścia od gotówki jest jeszcze bardzo odległa

ING Bank Śląski S.A. - Nasze bankomaty i kasy oddziałów są zasilane na bieżąco, jednak w związku ze zwiększoną ilością wypłat klientów w ostatnich dniach, może dość do sytuacji, że czasowo nie będzie w nich wystarczającej ilości gotówki – informuje zastępca rzecznika prasowego ING Bank Śląski, Joanna Majer-Skorupa.

Czytaj także Specjalne nagrody dla 46 tys. pracowników Biedronki

Alior Bank Alior Bank nie posiada własnej sieci bankomatów. Korzysta z bankomatów firmy Euronet. Bankomaty w oddziałach działają normalnie, są też odpowiednio zasilone. Credit Agricole - W Credit Agricole nie ma żadnych problemów z wypłatami w PLN, nie powinno być również problemów z wypłatami walutowymi. Może się zdarzyć brak gotówki w którymś z oddziałów lub bankomatów, spowodowany trudnościami logistycznymi z dostarczeniem gotówki przez firmy konwojenckie. Ale będzie to wyłącznie sytuacja chwilowa – zapewnia rzecznik prasowy Credit Agricole, Przemysław Przybylski. - Zależy nam na bezpieczeństwie naszych klientów a także naszych pracowników. Dlatego zachęcamy, prosimy i przypominamy, aby klienci korzystali obecnie przede wszystkim z kanałów zdalnych i wykonywali codzienne operacje bankowe przez Internet, w aplikacji mobilnej, ewentualnie przez telefon. W przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych zachęcamy do korzystania z płatności bezgotówkowych: telefonem lub kartą. Jest to najbardziej higieniczny i bezpieczny sposób dokonywania płatności, zalecany przez Światową Organizację Zdrowia – dodaje rzecznik.

Getin Noble Bank - Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż nasz bank nie dysponuje własną siecią bankomatów. Na bieżąco monitorujemy jednak stan zasileń urządzeń zlokalizowanych w oddziałach banku na terenie całego kraju. W ciągu ostatnich 4 tygodni nie odnotowaliśmy w ww. urządzeniach na terenie województwa lubuskiego braków gotówkowych - rzecznik prasowy Getin Noble Bank, Artur Newecki.

Bank Ochrony Środowiska Uprzejmie informujemy, że nie odnotowaliśmy w ostatnim czasie problemów z wypłatą gotówki wśród naszych klientów. Bank Ochrony Środowiska korzysta z sieci bankomatów spółki Euronet Polska, która zapewniła, że klienci nie będą mieć problemów z wypłatą środków ze sprawnie działających bankomatów – czytamy w odpowiedzi. NBP: Gotówki wystarczy dla wszystkich klientów banków Również Narodowy Bank Polski uspokaja wszystkich klientów banków, że gotówki nie zabraknie. W specjalnym komunikacie na stronie NBP czytamy:

„Narodowy Bank Polski informuje, że w skarbcach Oddziałów Okręgowych przechowywane są znaczne zasoby gotówki. Składają się na nie: zapas logistyczny, który znacznie przekracza zwiększone zamówienia banków oraz dodatkowo zapas strategiczny wysokich nominałów banknotów, który w każdej chwili może zostać uruchomiony i postawiony do dyspozycji klientów banków. Gotówka do banków komercyjnych jest wydawana przez NBP na bieżąco, w całym kraju, bez żadnych opóźnień i ograniczeń. Z powodu zwiększonych wypłat klientów, w niektórych miejscach, mogą występować opóźnienia w dostawie gotówki z centrów logistycznych banków komercyjnych i firm obsługujących gotówkę”.

Osoby

zainfekowane 5 341

Ofiary

śmiertelne 164

Osoby

hospitalizowane 2 473

Osoby w

kwarantannie 152 898

Osoby

wyzdrowiałe 284

Zobacz też: 60 Sekund Biznesu