Czy w czasie epidemii koronawirusa można przebywać na ogródkach działkowych? W internecie są sprzeczne informacje, związek wydał komunikat

- Ludzie nie powinni wychodzić z domów, ogłoszono zakaz wstępu do lasów, zamknięte są parki, skwery, plaże. Tymczasem na ogrodach działkowych życie towarzyskie kwitnie. W ostatnią niedzielę na parkingu nie było miejsca. Ludzie grillują, spędzają czas w gronie znajomych, witają się. Zupełnie, jakby to był jakiś inny świat, jakby działkowców wirusy nie tykały - mówi oburzony mieszkaniec Gorzowa Wlkp. Podobne sytuacje są w innych miastach regionu.

W związku z zaistniałą sytuacją Polski Związek Działkowców wydał komunikat w sprawie wizyt na ogrodach działkowych. Wynika z niego, że każdy działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. "Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń" - czytamy w komunikacie.

zamknięcie ogrodów dla osób trzecich

wyłączenie z użytkowania terenów wspólnych, takich jak place zabaw i świetlice

działkowcy proszeni są też o ograniczenie do minimum aktywności na Rodzinnych Ogrodach Działkowcyh

prośba o powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny

Wizyty na ogrodach działkowych powinny zostać ograniczone

"Teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności" - apeluje do działkowców Krajowy Zarząd PZD.