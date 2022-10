Czy w Zielonej Górze powstanie stadion piłkarski z prawdziwego zdarzenia? Prezydent Kubicki mówi o planach

Prezydent Kubicki chce budować stadion piłkarski

Temat powstania w Zielonej Górze stadionu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia przewija się już od ładnych kilkunastu lat. Ostatnio wypłynął przy okazji uroczystego oddania do użytku pełnowymiarowego, krytego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sulechowskiej. Robiąca ogromne wrażenie hala pneumatyczna to pierwszy tego typu obiekt w województwie lubuskim i jeden z najnowocześniejszych w kraju.

Wydarzenie to, a przede wszystkim pucharowy mecz Lechii Zielona Góra z Jagiellonią Białystok (na który zabrakło miejsc) skłoniły władze Zielonej Góry do ponownego zainteresowania się tematem.