Czy w Zielonej Górze zrobisz test na covid w aptece? Od kiedy taka możliwość w Zielonej Górze?

- Testy na covid możemy zrobić w punktach wymazowych. Jeżeli chodzi o apteki to tworzenie takiej listy trwa, dopiero się przygotowujemy - mówi Joanna Branicka rzecznik prasowy NFZ - my cały czas rozmawiamy z aptekami, to jest sytuacja bardzo dynamiczna, apteki muszą dostosować swoje pomieszczenia pod kątem wymogów, jako, że musi to być bezpiecznie realizowane. Nie jest to takie proste jak w przypadku szczepień, gdzie na szczepienie przychodzi osoba zdrowa. Tutaj jest zupełnie odwrotna sytuacja.