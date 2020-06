Czy wygrana RM Solar Falubazu Zielona Góra w Rybniku to obowiązek?

Prognozy dla Rybnika wciąż nie są idealne, ale w niedzielne późne popołudnie ma być tam sucho. Żużlowcy powinni więc ruszyć do rywalizacji o wyznaczonej porze. Miejscowy beniaminek ekstraligi – zespół ROW-u Rybnik – skazywany jest przez ekspertów na walkę o utrzymanie się w rozgrywkach. Niektórzy przewidują, że głównym konkurentem rybniczan w tej rywalizacji będą zielonogórzanie. Jeśli tak w istocie będzie, to niedzielny mecz nabiera dodatkowej rangi. W Falubazie nikt jednak nie chce słyszeć o tym, że drużynę czeka walka o ekstraligowy byt. – Jedziemy do Rybnika po zwycięstwo, nasza drużyna to mocna ekipa, która może stworzyć wiele niespodzianek – twierdzi Tomasz Walczak, kierownik zielonogórskiego zespołu.